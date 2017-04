Moto3 Americhe, trionfo di Romano Fenati

23 aprile 2017

Romano Fenati trionfa nel Gran Premio delle Americhe e torna al successo in Moto3 a un anno esatto di distanza dall'ultima vittoria, ottenuta proprio sul circuito di Austin. Il marchigiano approfitta della caduta di Aron Canet , dominatore delle qualifiche, e impone il proprio ritmo fino alla bandiera a scacchi, raggiungendo il traguardo in solitaria. Alle sue spalle lo spagnolo Martin che riesce a tenere a bada un super Di Giannantonio , terzo.

Romano Fenati is back. Il pilota italiano torna ad assaporare la gioia del gradino più alto del podio a un anno di distanza dall'ultima vittoria in Moto3, ottenuta proprio sul circuito di Austin (dove era andato a podio anche nel 2014). Il successo arriva al termine di una gara dominata, anche se condizionata dalla caduta di Aron Canet, padrone assoluto delle qualifiche. Lo spagnolo sembrava poter scappare via nei primi giri, ma le bandiere rosse sventolate per l'incidente di Kaito Toba hanno azzerato i distacchi, consentendo a Fenati di montare una gomma nuova. Dopo il restart il marchigiano è riuscito a rimanere incollato a Canet, costringendolo all'errore e al ritiro dopo un brutto volo (con anche qualche conseguenza fisica). A quel punto è stata passerella fino al traguardo.



Torna Fenati, tornano anche gli altri italiani. Dopo due gare piuttosto deludenti, rispuntano le bandiere tricolori nell'ordine d'arrivo, con Di Giannantonio, Bastianini e Bulega che chiudono rispettivamente terzo, quarto e quinto dopo aver dato a lungo spettacolo alle spalle dell'ascolano. Secondo posto per Martin, mentre chiude ottavo il leader della classifica Joan Mir.