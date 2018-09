Moto2, Manzi: "Sono pronto a perdonare Fenati"

13/09/2018

Dopo la rabbia di domenica a caldo a Misano, Stefano Manzi ha teso la mano a Romano Fenati e l'ha fatto in esclusiva a Sportmediaset con il nostro Ronny Mengo : "Sì, sono pronto a perdonarlo. Diamo tempo al tempo, facciamo sbollire le cose e poi un giorno sì. Non ho fatto causa e non mi sono neanche mosso per farlo, voglio metterci una pietra sopra e andare avanti". Sul gesto folle in pista dell'avversario: "Ho avuto paura? È stata solo una sbacchettata, non ho fatto neanche in tempo ad avere paura e le cose non sono peggiorate".

Manzi assolve Fenati, ma tiene a precisare di non averlo provocato: "È un brutto gesto, ma non voleva essere cattivo. Provocazione? Non sono assolutamente d'accordo, è sbagliato perché la bagarre e lo sportellate ci sono in pista e non sono fatte per provocare".



I due dovevano essere compagni nel 2019 in MV Agusta: "Fino a Misano io e Romano non avevamo mai avuto niente. Ora non sarà più possibile...".



La frenata di 20 bar? "È vero, abbiamo i dati della telemetria e li ha visti anche la race direction. È più del doppio di una frenata normale".