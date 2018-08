MotoGP18, semplicemente il migliore di sempre

19/06/2018 di ALBERTO GASPARRI

Ma andiamo con ordine e vediamo come si articola questo MotoGP18. Detto che sono presenti tutti i piloti, le moto e le squadre ufficiali della stagione e che tra i 19 tracciati figura anche il "debuttante" Buriram, la loro resa è stata perfezionata grazie al Drone Scanning System per le piste e alla 3D scanning technology, per ricreare i veri volti dei piloti MotoGP. Tra le novità ci sono anche come le nuove cut scenes, la modalità spettatore progettata per seguire altri giocatori con diverse videocamere per godersi le partite online, nuovissimi tutorial interattivi e il MotoGP ID per tenere traccia dei vostri progressi. Ma quella più attesa dagli appassionati riguarda il lancio del nuovo MotoGP eSport Championship con più sfide, più possibilità di vincere e un numero maggiore di piattaforme disponibili su cui competere. Quest'anno, infatti, il campionato sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, dando più opportunità ai giocatori di diventare campioni del mondo. A partire dal 18 luglio, il MotoGP eSport Championship vedrà 8 sfide online, con due semifinali live a Misano il 7 settembre e a Madrid il 2 novembre, prima della finale a Valencia in occasione dell'ultimo GP della stagione, il 16 novembre. Detto delle caratteristiche "a motori spenti" di questo MotoPP18, disponibile per PS4, Xbox One, Pc e per la prima volta anche per Nintendo Switch, passiamo alla nostra recensione basata sulla console di Sony. Innanzitutto bisognava verificare che fossero stati eliminati i difetti emersi nella precedente edizione. E il risultato è stato centrato alla grande. Merito dell'utilizzo del nuovo motore grafico che ha reso decisamente eccellenti tutti i dettagli grafici. Dai piloti, alle moto, passando per i tracciati, sembra davvero di avere tra le mani un altro gioco. Magari c'è da lavorare un po' sugli intermezzi ai box o in griglia di partenza, ma sono dettagli che verranno certamente implementati in un futuro prossimo. Ancora più evidente, però, è il passo avanti fatto sulla guida. Qui ogni cambio di direzione, ogni trasferimento di carico o consumo di gomma è il più realistico possibile, come pure la guida sul bagnato o sotto i riflettori di Losail. Per il resto, i tracciati rasentano la perfezione e su alcuni come il Mugello o Phillip Island, sembra davvero di essere lì. Lo stesso si può dire delle moto. Soprattutto per quanto riguarda la MotoGP, le differenze tra i vari modelli sono evidenti e bisogna adattare il proprio stile a reazioni decisamente opposte, sottolineate anche dal rombo di una Desmosedici o di una M1, ad esempio. E poi se si riducono al minimo gli aiuti elettronici si capisce perché i piloti del passato, quelli veri, considerino queste MotoGP fin troppo facili rispetto alle brutali 500cc di qualche annetto fa... Anche per questo diventa fondamentale prendere confidenza con i settaggi dei vari parametri e imparare a gestire le gomme con il passare dei giri e l'aumento del consumo. Cosa che viene più evidente sia in fase di frenata, sia in fase di accelerazione. Questo, magari, quando si avrà incamerato la giusta esperienza. Per i neofiti, invece, tutto è facilitato dall'uso di sistemi automatici, che rendono divertente il gioco fin dal suo inizio. Anche grazie un tutorial, breve, ma completo, che velocizza l'apprendimento del gioco e dei suoi segreti.