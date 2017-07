L'anno nero dei campioni della moto

Il dramma di Angel Nieto è l’ultimo in ordine di tempo in questo 2017 maledetto per chi con le moto ha corso, per chi con le moto ha vinto titoli mondiali, uscendo indenne da una vita passata a 300 all’ora. Nieto si è schiantato in sella a un quad nella sua Ibiza, dopo essere sopravvissuto al Tourist Trophy, al Gran Premio dell’Ulster e a quello di Finlandia che si correva sulla pista di Imatra. Circuiti che costituivano trappole mortali, ma inseriti ugualmente in calendario, quando la sicurezza era ancora un concetto assai labile.