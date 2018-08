Pogba, Raiola in Inghilterra per trattare la cessione con lo United

06/08/2018

Quando si muove Mino Raiola qualcosa di importante sta per accadere. Scrive il Mundo Deportivo che il potentissimo agente è da qualche ora, per sua stessa ammissione, in Inghilterra e in particolare a Manchester dove è pronto a recapitare allo United una mega-offerta del Barcellona per Paul Pogba . Del francese e della sua voglia di lasciare la Premier, causa screzi nemmeno troppo velati con José Mourinho , si è già detto. Del desiderio di Valverde di portarlo in blaugrana pure come non è un segreto che al ritorno di Paul abbia fatto più che un pensierino anche la Juventus . Proprio su questo asse Inghilterra-Spagna-Italia o, meglio ancora, United-Barcellona-Juventus è dunque bene tenere le antenne particolarmente alzate in questi giorni. Più precisamente in questi due o tre giorni, perché giovedì 9 agosto il mercato (in entrata) della Premier va a nanna fino a gennaio e il tempo per chiudere trattative è a questo punto decisamente poco.

Ma partiamo dall'offerta del Barcellona. In Spagna scrivono che la missione inglese di Raiola si concluderà nella sede dello United cui l'ottimo Mino presenterà il pacchetto ben infiocchettato dei blaugrana: 112 milioni di euro e l'inserimento nella trattativa, eventualmente, di Yerry Mina, giocatore che non dispiace affatto a Mourinho e di André Gomes, eterno talento scarsamente utilizzato in Catalunya ma quasi universalmente apprezzato altrove. Basterà per convincere lo United a lasciar partire il ribelle Paul?



La sensazione, o piuttosto quanto rimbalza dalla Spagna, è che l'affare si farà, ma attenzione a non sottovalutare la Juventus (e nemmeno il Psg per la verità) e la capacità di Marotta e Paratici di far valere le proprie ragioni. Quali? La cifra è simile a quella messa sul tavolo dal Barcellona, ma tra le contropartite potrebbe esserci Miralem Pjanic. Sia chiaro: Allegri e la Juve sono più che soddisfatti del bosniaco e potrebbero anche decidere di continuare a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Il ritorno di Bonucci in bianconero, però, ha fatto venir meno la necessità di avere un regista in grado di impostare il gioco da dietro - compito cui era stato riadattato appunto Pjanic - e potrebbe quindi indurre la Juve a cercare un centrocampista con caratteristiche più offensive di Mira e fisicamente più prestante. Quindi un Pogba o un Milinkovic-Savic se non addirittura un Rabiot. Altra cosa da chiarire: la Juve è disposta a trattare eventualmente l'uscita di Pjanic (su cui potrebbe piombare anche il Real in caso di partenza di Modric), ma per una cifra non inferiore a 100 milioni, più o meno quella necessaria per arrivare al francese dello United o al serbo della Lazio.



Fatto sta che i prossimi due, massimo tre giorni, saranno senza ombra di dubbio decisivi e muoveranno parecchi fili di questa ultima parte del mercato inglese e italiano (in Spagna giochi chiusi a fine agosto, ndr). A partire da subito e dal blitz inglese di Raiola. Che, come detto, ogni volta che si muove anticipa tsunami...