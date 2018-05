Napoli, per Jorginho al City mancano solo le firme

30 maggio 2018

L'esodo di massa a cui sembrava andare incontro il Napoli dopo l'addio a Sarri è stato in buona parte evitato con l'arrivo di Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ha convinto Hamsik a continuare, riportando entusiasmo e convinzione anche in chi - come Mertens - stava studiando la situazione e valutando alternative. Non tutti però hanno cambiato idea. Jorginho, infatti, è ormai a un passo dal City. Operazione praticamente confermata dall'agente del giocatore. "So che è arrivata un'offerta dal Manchester City - ha commentato Joao Santos a TMW -, e non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Aspettiamo di capire se il Napoli troverà l'accordo col City. Sarebbe meta gradita e irrinunciabile". Ancelotti così si troverà senza regista, nonostante le parole di apprezzamento dell'entourage dell'italo-brasiliano: "Per Carlo parla il curriculum, il Napoli ha fatto un bel colpo".

JORGINHO: "NON PENSO AL MERCATO"

Da Coverciano Jorginho prova a parare i colpi delle voci di mercato: "Per me sono importanti queste due partite, al mercato non penso, mi concentro su queste due gare e basta. Poi vediamo. Se Ancelotti mi ha chiamato? No". Lo ha detto il centrocampista del Napoli Jorginho parlando dal ritiro con la nazionale italiana a Coverciano a proposito del proprio futuro. "Se ho paura che diversi giocatori possano lasciare Napoli? Paura è una parola grossa, è normale ci sia il pensiero - ha aggiunto il regista azzurro - A Napoli si è formato un gruppo di ragazzi straordinari, pronto a fare sacrifici e dare tutto per quella maglia. L'importante è che se qualcuno va chi arrivi sia pronto a fare la stessa cosa, o anche meglio".



"Credo sia stata una sorpresa per tutti, è stato un gran colpo. Un allenatore come Ancelotti che ha vinto tutto può sempre dare qualcosa in più. Dobbiamo dare merito a Sarri per quel che ha fatto in questi anni, adesso è arrivato un allenatore che può dare veramente un contributo importante per questa squadra", ha aggiunto il regista azzurro.



"Con Mancini stiamo assumendo un'identità precisa e sta cercando da subito di trasmetterci entusiasmo, fiducia e tranquillità". Così Jorginho fresco di debutto nella Nazionale del neo commissario tecnico: l'altro ieri il centrocampista italo-brasiliano ha giocato titolare nell'amichevole vinta 2-1 contro l'Arabia Saudita. "Dispiace per quanto accaduto nello spareggio che ci è costato l'accesso ai Mondiali - ha continuato Jorginho che a novembre era in campo contro la Svezia - ma adesso bisogna voltare pagina. Piangerci addosso non ci aiuterà a ripartire e invece l'Italia deve farlo da subito per tornare dove merita. Per chi tiferò ai mondiali? Di sicuro per il Brasile".