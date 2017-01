Napoli, Gabbiadini ad un passo dall'addio: Southampton vicino

28 gennaio 2017

L'apparizione in Coppa Italia contro la Fiorentina potrebbe essere stata l'ultima partita di Manolo Gabbiadini con la maglia del Napoli. L'attaccante è sempre più vicino al Southampton e potrebbe non essere convocato da Sarri per la sfida di domenica sera con il Palermo. Non è però ancora chiusa la trattativa tra il club di De Laurentiis e gli inglesi: l'offerta sul piatto è di 16 milioni più 4 di bonus più una percentuale (10%) sulla futura rivendita.

La trattativa è calda ma non ancora definita. E in attesa che tutto si risolva, Sarri potrebbe decidere di lasciare a casa l'attaccante, per evitare di coinvolgerlo in un momento delicato. Ma la strada che porta Gabbiadini a Southampton è ancora da completare.



La resistenza è soprattutto da parte del presidente De Laurentiis, che teme che la cessione del giocatore possa trasformarsi in un boomerang in caso di esplosione di Gabbiadini nelle prossime stagioni. E così il numero 1 del Napoli aveva paventato come ipotesi il rinnovo del contratto (Gabbiadini è in scadenza 2018, il presidente proporrebbe un accordo fino al 2021) e un prestito fino al 2018. Ma è stato l'attaccante a non essere convinto da questa proposta.



Così il Napoli lavorerà sull'offerta del Southampton, provando ad alzare la parte fissa: al momento gli inglesi sono fermi a 16 milioni più 4 di bonus e un 10% sulla futura rivendita. A 18 milioni l'affare potrebbe andare in porto.