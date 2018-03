Milan, nuovo colpo: Strootman a centrocampo

11 marzo 2018

Milan al lavoro con largo anticipo in vista della prossima sessione di calciomercato. Con Reina e Strinic ormai in arrivo (entrambi a parametro zero), la coppia Mirabelli-Fassone vuole mettere le mani su un forte centrocampista. L'obiettivo è Kevin Strootman . L'olandese ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel contratto e valida anche per l'Italia fino al 31 luglio. Il Milan ha già parlato con l'entourage del giocatore.

Restare a Roma "a vita" oppure prendere l'ultimo (o il penultimo) treno per provare un'altra grande esperienza professionale. Kevin Strootman, 28 anni e contratto fino al 2022, sta pensando seriamente al suo futuro e a giugno potrebbe lasciare la Capitale. La clausola di 45 milioni lo "protegge": la Roma vedrebbe una gran quantità di denaro entrare nelle sue casse, e il calciatore non sarebbe visto come un "traditore".



Ecco, quindi, che la Milan è davvero percorribile. Strootman non è comunque l'unico obiettivo di Mirabelli: anche Andrè Gomes del Barcellona piace da tempo e a parametro zero può arrivare anche il coreano Ki dallo Swansea.