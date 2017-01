Bayern Monaco: Ancelotti vuole Verratti

16 gennaio 2017

"E' stato come un padre, mi ha aiutato al Psg", aveva detto qualche tempo fa Marco Verratti di Carlo Ancelotti. E ora l'attuale tecnico del Bayern Monaco spinge per allenare ancora il centrocampista. Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', Ancelotti ha chiesto ai dirigenti bavaresi un erede di livello di Xabi Alonso che a 35 anni ha il contratto in scadenza a giugno e probabilmente non rinnoverà, facendo proprio il nome di Verratti.

Secondo la stampa francese, i contatti telefonici tra i due sarebbero frequenti. "Quando sono arrivato a Parigi ero molto giovane e ho vissuto un momento difficile - aveva confessato Verratti in un'intervista a 'L'Equipe' - ma Ancelotti mi ha aiutato molto sia in campo che fuori". Una stima reciproca tra i due nata in Francia e rimasta intatta nel tempo. Ora Juve e Inter, che hanno messo il regista del Psg nel mirino, tremano. Anche se l'agente di Verratti, Donato Di Campli ammette: "Verratti di nuovo in Italia? E' molto, tanto, difficile visto che sta in un progetto ai massimi livelli in un grande club".