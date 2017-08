Spagna, il Real ci prova per Dybala

7 agosto 2017

Non solo il Barcellona : anche il Real Madrid starebbe seriamente pensando a Paulo Dybala . Lo scrive il 'Mundo Deportivo', secondo cui i blancos sono pronti a sfruttare a loro vantaggio l'interesse coltivato dai bianconeri per il centrocampista ex Inter, Kovacic . La proposta per avere Dybala comprende una cifra tra gli 80 e gli 85 milioni più, appunto, Kovacic. La Juve, però, come già chiarito ai blaugrana, considerano incedibile l'argentino.

L'offerta è stata quindi rispedita immediatamente al mittente. Dybala viene valutato unanimamente 120 milioni circa ma, soprattutto in questo mercato di eccessi, la cifra sarebbe comunque considerata inappropriata dai bianconeri che non prendono nemmeno in considerazioni offerte che non siano realmente folli.



Oltre a questo c'è l'aspetto tecnico. Se infatti è vero che con l'acquisto di Bernardeschi e il possibile arrivo di Keita - per il quale Marotta avrebbe leggermente alzato l'offerta alla Lazio - l'argentino avrebbe dei degni sostituti, è altrettanto chiaro che Allegri non abbia alcuna intenzione di rinunciare a un giocatore ancora giovane, con ampi margini di miglioramento, e spesso capace di cambiare gli equilibri di una partita.