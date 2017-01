Rakitic, chat con Mandzukic e Pjaca per parlare di Juventus

12 gennaio 2017

Ivan Rakitic alla Juventus. Sogno di inverno o anticipazione del colpo che verrà in estate? Non è dato sapersi. Il croato è ai margini del Barcellona e sta cercando una nuova casa, ma lo scoop arriva dal The Sun che ha rivelato l'esistenza di una chat chiamata "Juventus" sul cellulare del giocatore. Membri del gruppo: Rakitic appunto, i connazionali Mandzukic e Pjaca, e l'ex compagno Dani Alves. Un pressing 3.0 in piena regola.