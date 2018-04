Juventus, senti Gundogan: "Senza rinnovo, valuterò l'addio"

4 febbraio 2016

Gundogan non si è voluto sbilanciare troppo ma ha iniziato a sondare il terreno con la dirigenza. Lo scorso anno, per non lasciarlo partire a zero, il Borussia gli fece firmare un contratto di un solo anno, soluzione che non andrebbe più bene al centrocampista questa volta: "Non voglio mettermi pressione addosso per la decisione che dovrò prendere ma il mio desiderio è che tutte le parti coinvolte siano felici".

Dopo queste dichiarazioni, forse il Borussia sarà più propenso a parlare di Gundogan con la Juve: da Dortmund hanno sempre respinto ogni abboccamento bianconero, dichiarandolo incedibile anche di fronte a offerte intorno ai 20 milioni di euro.