Juve, Khedira sponsorizza Emre Can: "Lo prenderei subito" Il centrocampista bianconero: "Niente MLS, vorrei rinnovare"

10 gennaio 2018

Sami Khedira respinge le sirene americane e parla di mercato. "Non so perché la gente dice che io voglia andare nella MLS, non c'è alcune possibilità - ha spiegato il tedesco -. Voglio giocare ancora tanti anni nei campionati top, e la Serie A lo è". "Se mi chiedessero di rinnovare direi subito di sì. Sarebbe un'opportunità per me da cogliere", ha aggiunto. Poi un consiglio a Marotta: "Emre Can? Fossi nella Juventus lo prenderei subito".

Idee chiare e ambizione. Khedira ribadisce il suo feeling con la Juve e non usa giri di parole per chiarire il concetto. "L'anno scorso ho giocato 46 partite ad ad altissimo livello, come mai prima - ha spiegato -. Perché dicono che voglio andare in America?". "Sono molto felice alla Juventus, a Torino sto benissimo, anche con i tifosi", ha aggiunto.



Poi ancora qualche battuta su Emre Can, obiettivo di Marotta. "Lo conosco bene, è talentuoso, giovane ma già potente. Vista l'età deve imparare e crescere. Ma fossi un dirigente della Juventus lo prenderei al volo", ha proseguito il centrocampista bianconero, che poi ha voluto focalizzare l'attenzione anche di Dennis Geiger dell'Hoffenheim: "Mi ha impressionato molto. L'ho visto contro il Liverpool e anche se non ha giocato bene tutti i palloni, è entrato nella partita in modo incredibile".

SCUDETTO E CHAMPIONS Oltre a parlare di Juve e mercato, Khedira poi ha affrontato anche gli obiettivi scudetto e Champions League. "In vetta alla serie A ci sono tante squadre forti come il Napoli, l'Inter, la Roma e la Lazio, oltre ovviamente alla Juventus - ha spiegato -. Per questo sarà più difficile vincere lo scudetto quest'anno. Dobbiamo lavorare ancora più duramente per provare a vincerlo, restando concentrati". "La Champions? Le sorprese ci sono sempre nella fase a gironi, ma il vero torneo inizia agli ottavi - ha aggiunto il tedesco -. Non vedo una sola favorita, c'è il Bayern Monaco con il nuovo allenatore, il Manchester City o il PSG che ha una grande disponibilità economica e giocatori di qualità, ci sono il Real Madrid, il Barcellona, la Juventus. Sono tante le squadre che possono vincere la Champions".

