Juve, Cuadrado rischia tre mesi di stop: decolla la sfida al Napoli per Politano

27 gennaio 2018

Lunedì 29 gennaio. E' questa la data segnata in rosso sul calendario di Massimiliano Allegri: Juan Cuadrado, infatti, sarà visitato in Germania e saprà se dovrà operarsi per curare la pubalgia che lo sta tenendo lontano dai campi di calcio da metà dicembre. Difficilmente verrà seguita la terapia "conservativa", e un'operazione lo costringerebbe a un lungo stop, di due-tre mesi almeno. La stagione, di fatto, sarebbe a rischio. E con Pjaca appena ceduto in prestito allo Schalke, la Juve rischierebbe di trovarsi "contata" in avanti, dove per ancora almeno tre settimane dovrà fare a meno anche di Dybala.