Svolta Napoli: Politano si avvicina, ma la Juve si inserisce

26 gennaio 2018

La prima è la ferma volontà di Politano - lui sì, come detto, a differenza di Verdi - di trasferirsi tra mare e Vesuvio. La seconda è l'inserimento nella trattativa di una controprartita certamente interessante come Ounas, chiuso in azzurro e per questo offerto in prestito al Sassuolo. Sassuolo che, oltre all'esterno ex Bordeaux, rinfrescherà le casse societarie con una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Perché di questo, di questa distanza ormai sottile, si sta parlando in queste ore e si parlerà nell'incontro in Lega tra le due società.



Il Napoli, però, così come avviene in campionato, deve guardarsi dalla Juventus. I bianconeri, infatti, hanno preso contatti con il Sassuolo provando il colpo last minute. Con Cuadrado ko per la pubalgia (il colombiano rischia addirittura l'operazione), l'estenro farebbe molto comodo ad Allegri. Nelle prossime ore il giallo verrà risolto.