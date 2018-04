Inter: se Eder non va in porto, c'è l'idea Quagliarella

14 gennaio 2016

Con il ritorno di Immobile, si riduce lo spazio di Fabio Quagliarella al Torino, dove oltretuttro è in rotta con i tifosi dopo il fattaccio di Napoli. Alle pretendenti dell'attaccante partenopeo si sarebbe aggiunta anche l'Inter, nel caso non andasse in porto l'operazione Eder, vero obiettivo principale, dalla Sampdoria. Mancini avrebbe dato parere positivo per rinforzare con Quagliarella il suo reparto offensivo.