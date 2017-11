Fiorentina, il Psg incontra Enrico Chiesa: nel mirino il figlio Federico

15 novembre 2017

Il Psg incontra Enrico Chiesa: nel mirino il figlio Federico, entrato sempre più di prepotenza nei piani di rafforzamento delle grandi d'Europa. Anche in quello dei parigini, nonostante il sovraffollamento in attacco del club guidato da Emery. e così dopo l'interesse del Napoli - già da tempo dichiarato e palesato dallo stesso presidente De Laurentiis - e quello dell'Inter - Ausilio e Sabatini avrebbero pronta un'offerta di 50 milioni per la Fiorentina e un contratto di 5 mlioni a stagioni per il giocatore - ecco dunque l'irruzione dello sceicco qatariota che secondo la Nazione di Firenze ha spedito nei giorni scorsi dei suoi emissari in Italia per parlare con il padre-agente del gioiellino viola.



Per la Fiorentina, oggi, la priorità resta però il rinnovo di contratto di Chiesa: un prolungamento ormai prossimo alla firma, con il giocatore che passerà da uno stipendio di 400 mila euro a stagione a 2 milioni, diventando così il giocatore più pagato in maglia viola. Solo poi il club dei Della Valle si siederà a un tavolo coi possibili acquirenti per ascoltare le diverse, numerose, proposte-offerte.