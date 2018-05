Psg, ufficiale: Tuchel è il nuovo allenatore

14 maggio 2018

A Parigi sta per cominciare l'era di Thomas Tuchel , che da lunedì pomeriggio - come comunicato dal Psg - è ufficialmente il nuovo allenatore del club francese per le prossime due stagioni. Il tecnico tedesco, fino al 2017 alla guida del Borussia Dortmund , ha firmato un contratto fino al 2020 e prenderà il posto di Unai Emery , che lascerà i parigini dopo l'ultima partita di campionato in programma il 19 maggio in casa del Caen.

TUCHEL: "E' LA SFIDA PIU' ECCITANTE CHE MI SIA CAPITATA, NON VEDO L'ORA DI INIZIARE"

"È con grande gioia, orgoglio e ambizione che mi unisco a questa grande squadra del calcio mondiale - sono le prime parole di Tuchel, pubblicate sul sito del Psg -. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con tutti questi grandi giocatori, che sono tra i migliori del pianeta. Con il mio staff, faremo di tutto per aiutare la squadra a spingere i propri limiti al più alto livello internazionale. C'è un potenziale straordinario a Parigi e questa è la sfida più eccitante che mi sia capitata. Non vedo l'ora di scoprire il Parco dei Principi, uno stadio leggendario con un'atmosfera fantastica".



AL KHELAIFI: "THOMAS E' UNO DEI MIGLIORI ALLENATORI"

"Thomas e' uno degli allenatori europei migliori e piu' competitivi emersi nelle ultime stagioni", ha dichiarato il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. "Il suo spirito competitivo, la sua propensione al gioco d'attacco e il suo carattere forte sono in linea con quello che abbiamo sempre voluto per il Psg".