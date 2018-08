Kovacic, nuova vita al Chelsea: "Sensazione unica"

09/08/2018

"Sono davvero felice ed emozionato di essere qui". Queste le prime parole di Mateo Kovacic come nuovo giocatore del Chelsea. Il centrocampista croato arriva dal Real in prestito nell'ambito dell'operazione che ha portato Courtois a Madrid. "Farò del mio meglio per questa squadra. Per me è un campionato nuovo, l'inizio è sempre duro ma sono certo che l'allenatore e i miei nuovi compagni mi aiuteranno e non vedo l'ora che parta la stagione".