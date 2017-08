Il Barcellona vola in Inghilterra: ore calde per Coutinho

8 agosto 2017

Operazione Coutinho-Barcellona, la missione è in corso. Questa mattina, come riportano i principali siti di sport catalani, una delegazione guidata da Oscar Grau, direttore generale dei blaugrana, è partita alla volta dell'Inghilterra per trattare con il Liverpool l'acquisto di Coutinho. L'idea del Barcellona è di accelerare a tal punto da chiudere la trattativa in 24 ore. Una volta chiusa questa trattativa, il Barça si butterà su Ousmane Dembélé e Jean Seri.