Juve, Nedved in campo con il suo Skalna Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, per un giorno è tornato calciatore e lo ha fatto a casa sua in Repubblica Ceca vestendo la maglia dello Skalna per i 100 anni del club che lo ha visto crescere e che lo ha lanciato nel calcio mondiale. La partita era contro il Banik che ha vinto 4-1 sulla squadra di Nedved. Insieme all'ex pallone d'oro anche il figlio Pavel Jr. (foto juventus.com)

