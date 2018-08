Facebook

Juve, bus "zebrato" per aprire l'era CR7 La Juventus ha svelato il nuovo pullman per la stagione 2018-2019, nato dalla collaborazione con Garage Italia di Lapo Elkann, che ne ha studiato e sviluppato il nuovo look. Il concept riprende l’idea dell’onda bianconera, ma ricorda anche la zebra simbolo del club. Presenta un design innovativo, caratterizzato dall’uso di tutta l’area vetrata per continuare il pattern su tutta la superficie del bus e dall’uso insolito di colori opachi per ottenere una migliore resa visiva. (foto juventus.com)

