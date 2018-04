Facebook

L'Inter torna al lavoro ad Appiano Gentile: le foto Vacanze finite per l'Inter, che oggi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo una settimana di pausa. I nerazzurri hanno lavorato prima in palestra e poi si sono spostati sul campo, dove hanno iniziato a preparare il match con la Roma in programma domenica prossima.