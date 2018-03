Formula E, Roma è pronta: ecco il piano

20 marzo 2018

Tutto pronto a Roma per l'attesissima tappa di Formula E di sabato 14 aprile. Sul sito "RomaMobilita.it" è stato pubblicato il piano del comune per consentire l'installazione delle tribune e l'allestimento del circuito all'Eur. Per ospitare l'evento, le autorità competenti hanno disposto la chiusura di alcune strade e deviazioni di percorso per il trasporto pubblico. Ecco nel dettaglio il calendario dal 3 al 22 aprile.