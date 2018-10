Formula E, ecco il calendario: 13 E-Prix nel 2019

12/10/2018

E'stato svelato nella giornata di venerdì a Parigi il calendario 2019 della quinta edizione del Mondiale di Formula E. Sono 13 le gare in programma: si parte da Ad Diriyah (Arabia Saudita) il 15 dicembre e si chiude a New York (Stati Uniti) il 14 luglio. A Roma si gareggia il 13 aprile, mentre l'ultimo posto disponibile è stato assegnato a Berna (Svizzera) che chiuderà gli appuntamenti in Europa prima della doppia gara nella Grande Mela.