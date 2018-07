Formula E, Buemi replica: ancora in pole a New York

15/07/2018

Sebastien Buemi concede il bis e centra la pole position anche nel secondo E-Prix di New York, ultimo appuntamento del mondiale di Formula E 2017/18. Lo svizzero della Renault ha chiuso la superpole in 1'17''973 , tenendosi dietro di pochissimo le Techeetah di Lotterer (+ 0''040) e del neo campione del mondo Vergne (+ 0''058). Al fianco di JEV ci sarà la Audi di Daniel Abt (+ 0''172), quinto tempo invece per Di Grassi.

In una Brooklyn uggiosa ma pronta ad accogliere l'ultima sfida della "Season 4" del mondiale 100% elettrico, Seb Buemi ha replicato la splendida pole di sabato al termine di una qualifica da brividi, con quattro piloti racchiusi in poco più di un decimo e mezzo. Si è di fatto autoeliminato dalla lotta, invece, il vincitore della prima gara newyorkese Lucas Di Grassi, che era stato il più veloce della fase a gruppi ma che ha commesso un errore in partenza nel suo giro lanciato, dovendo accontentarsi del quinto crono.



Comincerà invece dalla terza casella la festa per Jean-Eric Vergne, all'indomani della conquista del titolo iridato. Il francese, prima di potersi godere il trionfo mondiale, dovrà però lottare per il team assieme al compagno Lotterer, visto che Techeetah è al momento tallonata da Audi nel mondiale costruttori: cinque punti di vantaggio del team cinese su quello tedesco e tutti e quattro i piloti lì davanti a darsi battaglia. Prima che cali il sipario sarà ancora spettacolo.