Formula E, Mortara con Massa nel team Venturi

12/09/2018

“Sono molto contento – ha spiegato Mortara – di poter rappresentare ancora il team Venturi Formula E in questo campionato. Come pilota della scuderia già nel 2017-2018, ho avvertito sin da subito una forte volontà di vincere. Dal punto di vista personale, poi, ho sempre ricevuto un grande supporto, e si tratta di una cosa che un pilota non deve mai sottovalutare. Inoltre, sono davvero orgoglioso di poter correre al fianco di Felipe Massa, uno dei piloti più esperti e veloci al mondo”.



“La decisione di continuare il nostro viaggio con Edo è arrivata dopo lunghe valutazioni. Siamo convinti che lui e Felipe formeranno una solidissima coppia al volante delle nuove vetture di seconda generazione. Sappiamo che Mortara aveva anche altre opzioni per il prossimo anno, quindi siamo felici che abbia scelto Venturi per concentrarsi sulla Formula E. La sua esperienza sarà un grande beneficio per far crescere ulteriormente la nostra scuderia”, le parole del team principal Susie Wolff.