Formula E, a Valencia via ai primi test

15/10/2018

Comincia ufficialmente questa settimana la quinta stagione del Mondiale di Formula E. Da martedì 16 a venerdì 19 ottobre, la pista di Valencia ospiterà tre giorni di test (giovedì è previsto un riposo) con al via tutte le 10 squadre del campionato elettrico. Un'uscita fondamentale in vista del primo E-Prix della stagione, previsto per il 15 dicembre ad Ad Diriyah, in Arabia Saudita. C'è grande curiosità per vedere all'opera le monoposto della Gen2, ma anche per il primo confronto di Felipe Massa con gli altri piloti.