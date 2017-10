Red Bull, Ricciardo: "Sorpreso dal rinnovo di Verstappen"

20 ottobre 2017

Si respira un pizzico di tensione in casa Red Bull , dopo il rinnovo di contratto di Max Verstappen fino al 2020. Daniel Ricciardo , infatti, è sembrato un po' perplesso della scelta fatta dalla scuderia austriaca: "Sì mi ha sorpreso un po' il prolungamento di Max - ha detto al termine del venerdì di libere ad Austin - Più che altro per la tempistica, mi è sembrato presto per una decisione così importante. Non è comunque una notizia negativa per me".

Anche per quanto riguarda la sua giornata sul tracciato americano, Daniel non è apparso particolarmente felice: "Non è stato semplice oggi. Ho faticato a trovare il giusto grip e queste alte temperature del pomeriggio ci hanno messo un po' in difficoltà".



Decisamente opposto l'umore del vicino di box: "Sono felice di questo rinnovo - ha detto Verstappen - Qui in Red Bull ho vinto e siamo tutti riusciti a imparare dai nostri errori. Ho degli ottimi rapporti umani e credo che la scuderia possa costruire la macchina più competitiva in assoluto in griglia. Diventare campione del mondo? È quello che vogliamo tutti". Per quanto riguarda la gara, l'olandese ha le idee chiare: "Abbiamo un buon passo, anche cambiando il motore e subendo delle penalità penso che potremo rimontare e poi andare bene nelle ultime piste della stagione".