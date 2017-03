McLaren, Alonso: "Che macchina scarsa"

26 marzo 2017

Fernando Alonso ha attaccato ancora la McLaren-Honda , ma la gara di Melbourne sarà da ricordare nonostante il ritiro per un problema tecnico. "Poche volte ho avuto una macchina così scarsa, ero costretto a risparmiare carburante in modo così brutale e perdevo un secondo al giro. Nonostante tutto eravamo in zona punti: probabilmente è stata la gara più bella della mia vita fino a questo momento", lo sfogo del pilota spagnolo.

Ritiro causato da un contatto con Ocon a pochi giri dal termine: "Mi sono dovuto fermare per un guasto a una sospensione. Alla fine è stato questo che ci ha fermato. La nostra corsa sino a quel momento era stata buona, una delle mie gare migliori, ed eravamo a sorpresa anche a punti. Abbiamo dovuto risparmiare benzina, ma eravamo comunque abbastanza consistenti. Ero abbastanza sorpreso di essere così in alto, ma alla fine non siamo riusciti a terminare la gara e abbiamo bisogno di essere più competitivi e più forti".



Il bicchiere è vuoto e le prospettive non sono buone: "Siamo ultimi. Questa è la nostra posizione attuale. Eravamo decimi solo perché il mio giro di Qualifica di ieri è stato estremamente buono, mentre in partenza sono stato fortunato ad aver recuperato una posizione. Poi il ritiro di Grosjean ci ha fatto recuperare un'altra posizione. In condizioni normali e su una pista normale saremmo stati ultimi e avremmo terminato in ultima posizione".