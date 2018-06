La McLaren di Senna venduta per 4 milioni: l'ha comprata Ecclestone

13 maggio 2018

La McLaren MP4/8-6 con cui Ayrton Senna vinse il suo ultimo GP di Monaco nel 1993 ha un nuovo proprietario: Bernie Ecclestone. L'ex patron della F1 se l'è aggiudicata all'asta per la bellezza di 4.197.500 euro. Non si tratta di record perché la Ferrari F2001 di Schumacher fu battuta per 7,5 milioni di euro a New York.



Un pezzo pregiato per la collezione di Ecclestone: la MP4/86 è anche completa del motore Ford HB e del cambio.