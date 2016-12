Ferrari, ufficiale il rinnovo di Raikkonen

8 luglio 2016

L'annuncio arrivia alla vigilia del GP numero 100 al volante della Ferrari per Kimi Raikkonen. Un bel traguardo e un legame forte che continuerà anche per tutto il 2017. Iceman si è meritato la riconferma grazie al suo grande lavoro all'interno del team per lo sviluppo della vettura. Nessun grande exploit, ma la classifica piloti lo vede appaiato a Vettel a quota 96 punti. La coppia è in piena sintonia, a differenza di altre, e in Ferrari hanno scelto la strada della continuità.

ARRIVABENE: "ACCORDO IN POCHISSIMO TEMPO"

La Ferrari non ha un problema piloti e la firma di Kimi Raikkonen per rimanere sulla rossa anche nel 2017, lo conferma. "Questa firma alla vigilia del centesimo Gran Premio di Kimi in Ferrari è una coincidenza - spiega il team principal Maurizio Arrivabene - . Ieri è arrivata una telefonata del presidente che ha dato via libera. In pochissimo tempo ci siamo accordati con Kimi che è molto contento. Penso che questo serva a motivarlo ulteriormente a far bene". Quanto ha pesato su questo rinnovo il buon rapporto anche con Sebastian Vettel? "Ha pesato molto la pressione. Ultimamente c'è stata una pressione enorme e poco rispettosa nei confronti di Kimi perché è anche l'ultimo dei campioni del mondo in Ferrari, questo lo ha aiutato a togliersi di dosso la pressione e concentrarsi per far bene". Il rapporto con Vettel "è ottimo. Lavorano bene insieme. Non abbiamo un problema piloti in Ferrari. Non abbiamo un problema in squadra. Per questo possiamo focalizzarci molto di più sulle cose da migliorare sulla macchina".