Ferrari, Marchionne: "Se nel 2017 va male, prendetevela con me"

19 dicembre 2016

Il presidente della Ferrari torna sulla stagione scorsa: "Da agosto, quando ho messo Binotto al vertice della direzione tecnica, la situazione è migliorata. La cosa peggiore del 2016 è stato il fatto che la Ferrari non è progredita mentre gli altri sì".



Marchionne ha le idee chiare per quanto riguarda il futuro della Formula 1: "Stimo Ecclestone per tutto quello che ha fatto, ma la Formula 1 ha bisogno di voltare pagina. I nuovi proprietari vogliono fare spettacolo. Tanta gente in tv e tanta in pista, per farlo devono parlare con noi. La Ferrari per contratto deve correre in Formula 1 fino al 2020. Dopo è ancora tutto da organizzare. Noi vorremmo dare stabilità alla squadra. Terrei sia Kimi che Vettel, ma dipenderà dalla voglia di continuare di Raikkonen e dalla motivazione di Vettel in base ai risultati". Il numero 1 della Rossa ha un desiderio: "Confermo che mi piacerebbe vedere Alfa Romeo in F1. Ho chiesto a Binotto e Arrivabene di studiare il progetto, sarebbe utile per dare al marchio il posizionamento sul mercato. Occorre però che Alfa Romeo inizi a fare cassa con la Giulia e con la Stelvio. La volontà comunque c'è".