F1, test Spielberg: la seconda giornata dice Rosberg

24 giugno 2015

Un imprendibile Rosberg l’ha fatta da padrone nel day 2 dei test in Austria. Il pilota della Mercedes, secondo nella classifica piloti del Mondiale di Formula 1 a -10 punti dal compagno di squadra Hamilton, ha inflitto distacchi sostanziosi alle altre monoposto scese in pista. Ad avvicinarsi di più a Rosberg è stato Esteban Gutierrez : il 23enne collaudatore messicano della Ferrari ha effettuato 110 giri a bordo della Rossa fermando il cronometro sull’109'931. Sul podio virtuale della giornata di test sale Valtteri Bottas : il finlandese della Williams ha percorso solo 79 giri accusando un distacco di oltre 9 decimi da Rosberg.

L'Oscar di stakanovista del giorno va a Marco Wittmann, 25enne tedesco all'esordio assoluto al volante della Toro Rosso: per lui 158 giri e quarto miglior tempo (1’10'103) a poco meno di un secondo dalla prima posizione. Giornata in chiaroscuro per Fernando Alonso che, con la sua McLaren, è riuscito a superare la soglia dei cento giri ma non è andato oltre il settimo tempo (1’10”718).