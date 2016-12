F1, test Barcellona: Rosberg è il più veloce

Un'autentica maratona quella effettuata da Nico Rosberg nella prima giornata di test di Formula 1 sul circuito del Montmelò a Barcellona, lo stesso in cui aveva vinto il suo primo Gran Premio della stagione soltanto due giorni fa. Il tedesco della Mercedes, unico big impegnato in pista, ha completato ben 145 giri con la Mercedes - primato di giornata - e ha fatto registrare il miglior tempo in 1'24"374, tre decimi meglio della sua pole di sabato. Alle spalle di Rosberg, ad oltre due secondi, si sono piazzati la Sauber (motorizzata Ferrari) di Marcus Ericsson e la Ferrari di Raffaele Marciello, il 20enne della Driver Academy della Rossa che in questa stagione è terzo pilota in Sauber. Marciello, come molti altri, ha provato sulla monoposto anche vernici speciali e "rastrelli" per raccogliere più dati possibili, e ha totalizzato 124 giri in pista: solo Rosberg e Gasly, baby della Toro Rosso, hanno completato più tornate sul Montmelò. Gli altri tempi: quarto Kvyat con la Red Bull (98 giri), quinto Maldonado con la Lotus (60 giri), sesto Yelloly con la Force India (109 giri), settimo Gasly con la Toro Rosso (127 giri), ottavo Felipe Massa con la Williams (54 giri) e nono a chiudere Turvey con la McLaren Honda (64 giri).