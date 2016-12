F1, test Barcellona: la Ferrari convince, Raikkonen davanti

3 marzo 2016

La Ferrari manda messaggi importanti in vista dell'inizio del Mondiale di F1. Nella terza giornata di test a Barcellona, i riflettori sono per Kimi Raikkonen: il finlandese, al volante della nuova SF16-H, mostra un gran ritmo sul giro veloce confezionando il miglior tempo (1'22"765) e poi tiene un ottimo passo gara nella simulazione di Gp (136 giri completati). La Mercedes, che oggi non va oltre l'undicesimo crono con Lewis Hamilton, è avvertita.