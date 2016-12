F1, Suzuka: Rosberg in pole per un soffio

Sono tanti piccoli segnali quelli che ti portano a pensare che sia la volta buona. Dopo la rottura del motore di Hamilton in Malesia, un altro colpaccio per Nico Rosberg nelle qualifiche del Giappone. Pole position per soli tredici millesimi, una manciata di centimetri, una differenza quasi impossibile da quantificare su un giro di diversi chilometri. Il risultato è che il tedesco della Mercedes per la terza volta consecutiva partirà a Suzuka davanti a tutti. Negli ultimi due anni non è servito a niente, perché poi i 25 punti li ha portati a casa Hamilton, ma stavolta visto dove soffia il vento Rosberg può centrare la prima vittoria in Giappone. Dopo aver battuto il rivale al titolo in tutte e tre le sessioni di libere ed essergli stato davanti anche nel Q1 e nel Q2, Rosberg subisce la reazione da campione di Hamilton. Nel momento decisivo Lewis trova il giro perfetto con la sua macchina e nell'assalto finale arriva davvero a un soffio dalla pole position.



Questa volta hanno regalato spettacolo anche le Ferrari, proprio nella pista dove erano considerate meno favorite. La reazione che ci voleva per far capire che la scuderia di Maranello è ancora viva. Nel Q1 Vettel e Raikkonen sono addirittura davanti a tutti, ma con una mescola di vantaggio. Nel secondo parziale le Mercedes mettono il boost, ma Seb è a un solo decimo da Hamilton. Alla fine delle qualifiche la sorpresa non è solo che le due Frecce d'argento sono vicine, ma anche che le Red Bull escono sconfitte dal confronto con le rosse. Era da Monza che Kimi e Vettel (+0.381) non si guadagnavano la seconda fila. Purtroppo Seb deve pagare pegno per l'incidente causato nella prima curva in Malesia e inizierà il Gran Premio di nuovo dietro a Verstappen (+0.531) e Ricciardo (+0.593). Un fantastico Raikkonen tornato ai livelli del 2007 potrà invece giocarsi il podio e, chissà, addirittura il sogno chiamato vittoria, con le fortissime Mercedes. Da sottolineare anche la prestazione delle Haas che per la prima volta mettono due macchine nella top ten con Grosjean ottavo e Gutierrez decimo.