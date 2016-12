F1: suocera di Ecclestone rapita in Brasile, chiesto riscatto di 33 milioni

26 luglio 2016

Dramma per Bernie Ecclestone, patron della Formula 1. Sua suocera, Aparecida Schunck, è stata rapita a San Paolo, in Brasile. Il fatto è avvenuto venerdì notte e secondo i media brasiliani, i rapitori avrebbero già chiesto un riscatto di 120 milioni di reals, circa 33 milioni di euro. Aparecida Schunck è la madre di Fabiana Flosi, che Ecclestone ha sposato nel 2012, per poi stabilirsi insieme in Inghilterra.