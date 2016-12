F1, Sepang: Raikkonen fermato da una lampadina

1 ottobre 2016

La stagione della Ferrari ha fin qui contorni piuttosto cupi, con un umiliante zero alla voce vittorie. Ma non può essere certo una lampadina lasciata nell'abitacolo di Raikkonen a riaccendere la luce. Anzi. Il particolare divertente, quanto preoccupante, è stato rivelato ieri da Kimi a un giornalista finlandese che gli chiedeva le ragioni della sua permanenza ai box durante le libere 2 . Una lampadina finita per sbaglio sotto il suo acceleratore.

Doo aver lavorato sulla monoposto, un meccanico ha dimenticato lo strumento all'interno dell'abitacolo del finlandese. E per fortuna che a rimanere bloccato non è stato il freno perché altrimenti le conseguenze sarebbero state ben altre. Ecco così spiegato anche il nervosismo di Raikkonen nelle interviste post-libere, dove il pilota Ferrari si era lamentato parecchio nonostante i buoni tempi fatti registrare in pista. Un particolare che riporta alla memoria un simpatico siparietto di Kubica durante le prove in Bahrein nel 2010. "Ragazzi qualcuno ha lasciato un telefono qui in macchina - disse Robert alla radio - devo buttarlo via o tenerlo con me?".