F1, Rosberg: "Titolo per mia moglie e mia figlia"

27 novembre 2016

E' un Nico Rosberg emozionato quello che si presenta sul podio di Abu Dhabi per festeggiare il suo primo titolo mondiale di F1. "Non è stata una bella corsa per me, mi stavano raggiungendo, ma alla fine è andata bene. Dedico la vittoria a mia moglie e a mia figlia per tutto il sostegno. Sono contento di bissare il successo di mio padre. Mi congratulo con Lewis, ha fatto una bellissima stagione, è stata dura batterlo", ha detto il tedesco.