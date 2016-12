F1, Rosberg è il più veloce nelle libere 3 di Sochi

10 ottobre 2015

E' durata poco più di mezz'ora la terza sessione di prove libere del GP di Russia F1. A causa dell'incidente di Sainz il turno è stato accorciato. Alla fine il più veloce è stato Nico Rosberg, che con il tempo di 1'38"561 ha riportato la Mercedes davanti a tutti. Terzo Hamilton con l'altra Freccia d'Argento, preceduto da Bottas (Williams). Pochi giri per le Ferrari, che non sono entrate subito in pista: Raikkonen 12°, Vettel 16°.