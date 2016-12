F1, pagelle GP Suzuka: percorso netto per Rosberg

NICO ROSBERG – VOTO 10

Pole position e vittoria. Percorso netto insomma, con vista sul primo titolo mondiale. L’unica controindicazione sono le parole di Niki Lauda che ha definito impossibile la rimonta di Hamilton. Dopo aver appreso il pensiero del capo Nico ha infilato le mani in tasca.



MAX VERSTAPPEN – VOTO 9

Il giovanotto a ritrovato lo smalto necessario per restare lassù dopo la brillante prestazione di Sepang. Unico neo di una domenica altrimenti immacolata è la manovra d’ostruzione su Hamilton nelle battute finalI. Una mossa al limite che alla fine gli è costata solo una tirata d’orecchi da parte dei commissari di gara dopo il reclamo presentato a poi ritirato dalla Mercedes.



LEWIS HAMILTON – VOTO 7

Pasticcia di brutto al via finendo nel vicolo dell’infelicità. Ottavo al primo giro con il biondo vicino di casa pronto per la fuga. Poi Lewis ha riordinato le idee e ha messo sull’asfalto i numeri utili per una rimonta che si è chiusa con causa resistenza a oltranza di Verstappen. Ora i punti da recuperare sono 33, un’enormità vista anche la splendida forma di Rosberg.



SEBASTIAN VETTEL – VOTO 6,5

Un’altra domenica archiviata sotto la voce delusione. Il giro secco del sabato aveva illuso un po’ tutti, con gli uomini in rosso pronti a raccogliere almeno i premi di consolazione. Invece no, ancora ai piedi del podio con un distacco pesante e una strategia di gara difficile da metabolizzare. Oltretutto Seb lascia Suzuka dopo essere scivolato alla piazza 6 del mondiale piloti.



KIMI RAIKKONEN – VOTO 6,5

La gioia mista a sorpresa del sabato ha lasciato il posto alla rabbia della domenica mattina. Un problema al cambio e la sua sostituzione hanno fatto perdere a Kimi 5 posizioni in griglia e di conseguenza compromesso la sua gara prima ancora del via.



DANIEL RICCIARDO – VOTO 6

La festa di Sepang pare già un ricordo lontano. A Suzuka Dan offre l’impressione di guidare un’altra macchina. In gara gli manca quasi sempre il passo e viaggia lontano anni luce dal compagno di squadra.



MERCEDES – VOTO 10

Celebra in anticipo il titolo mondiale costruttori e ora attende solo il nome di chi vincerà tra i due piloti. Un’altra stagione fuori dalla norma, con la concorrenza che si è dovuta accontentare solo di briciole di gloria.