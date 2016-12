F1, Monza: Hamilton il più veloce

2 settembre 2016

Il venerdì di libere si chiude con un verdetto che in fin dei conti era più che previsto: anche nel GP d'Italia le Mercedes sono le grandi favorite per la vittoria finale. Nel tempio della velocità l'ottima power unit Ferrari (appena aggiornata con gli ultimi tre gettoni) non riesce per ora a colmare il gap dalle monoposto di Stoccarda. L'altra notizia preoccupante è che Lewis Hamilton ha già iniziato a fare sul serio. Il pilota britannico di solito aspetta il sabato per schiacciare fino in fondo l'acceleratore, ma stavolta ha subito messo le cose in chiaro con gli avversari. Lewis, che ha vinto le ultime due edizioni del GP d'Italia, ha dettato il passo sia nella simulazione qualifica, sia nella simulazione gara.



Il verdetto del venerdì contempla però anche delle note positive per la Ferrari. Rispetto alla mattina le Red Bull fanno un bel balzo in avanti, ma Ricciardo e Verstappen rimangono comunque dietro. I due piloti della scuderia austriaca, inoltre, hanno provato il time attack mezz'ora dopo le due Ferrari con pista molto più gommata. Almeno in qualifica, le rosse sembrano avere la possibilità di stare davanti ai loro diretti rivali nella classifica costruttori. L'altro fattore che dà speranza è che la scuderia di Maranello ha sempre mostrato quest'anno di lavorare bene tra il venerdì e il sabato. Se la base, come si è visto, è buona, un assalto alla prima fila in vista delle qualifiche non è del tutto impossibile da immaginare.