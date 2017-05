F1 Monaco, Raikkonen: "Contento, ma la pole non garantisce nulla"

27 maggio 2017

Kimi Raikkonen non si sbilancia dopo la pole position centrata nel GP di Monaco: "Mi prendo questo risultato, ma la posizione di partenza non garantisce nulla in vista della gara - ha detto il finlandese - Comunque sono soddisfatto, abbiamo fatto un bel giro". Non si accontenta per nulla del secondo posto Sebastian Vettel: "In alcuni settori forse ho esagerato, spingendo troppo. È un bel risultato per il team, ma non sono felice per me".