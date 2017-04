F1, Marchionne bacchetta Raikkonen: "Forse aveva altri impegni..."

9 aprile 2017

Sergio Marchionne ha apprezzato la prestazione della Ferrari in Cina, non quella individuale di Raikkonen. "Kimi? Ne ho parlato con Arrivabene, forse è ora che si siedano e facciano una discussione... Oggi mi pare avesse altri impegni, era impegnato a fare qualcos'altro, non ho capito. Forse era stanco. Oggi ovviamente non era al massimo delle sue capacità e lo abbiamo visto", ha detto il presidente del Cavallino.

"Se non era meglio dare l'ordine a Raikkonen di fare passare Vettel? Non era la cosa giusta e non credo sia stato pensato, non c'erano le condizioni. Dopo che si è creata la 'catena' delle due Red Bull e delle due Ferrari, quando si è liberato Vettel è andato avanti in maniera molto più aggressiva. La Ferrari può lottare alla pari con la Mercedes? Lo sta già facendo adesso. Se non ci fosse stata la safety car, non sarebbe andata così. La scelta di cambiare le gomme era giusta, il resto è poi andato come non doveva andare. Ma siamo arrivati secondi, siamo ad un punto di differenza nei costruttori, Vettel e Hamilton sono alla pari con punti, dopo due gare non è male", ha aggiunto Marchionne.