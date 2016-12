F1, la Mercedes presenta la monoposto da battere

21 febbraio 2016

La Mercedes ha svelato la nuova vettura per l'imminente stagione di Formula 1. La monoposto, che è stata siglata W07 Hybrid, appare molto simile a quella che l'ha preceduta, anche se subirà sicuramente qualche modifica dopo i test in programma la prossima settimana a Barcellona. La casa automobilistica inglese punta a vincere il terzo titolo consecutivo, mentre Lewis Hamilton sogna il quarto Mondiale in carriera.