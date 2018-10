F1, la Fia conferma il calendario 2019: sempre 21 i GP

12/10/2018

La Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) ha convalidato senza modifiche il calendario di Formula 1 propostole a fine agosto dagli organizzatori del Mondiale. La stagione, che comprende 21 gare come quest'anno, prenderà il via il 17 marzo in Australia e si concluderà l'1 dicembre ad Abu Dhabi. Il GP numero 1000 della storia avrà luogo il 14 aprile in Cina. Il GP d'Italia a Monza si corre l'8 settembre.