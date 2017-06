F1, Kubica e i 115 giri a Valencia: "Sono di nuovo pronto per guidare"

20 giugno 2017

"Non ci avrei mai pensato", ha spiegato il polacco. "È stata un'esperienza incredibile. Ho lavorato duramente per arrivare a questa giornata: volevo trovare una soluzione per tornare a guidare una F1". Kubica ha girato su un'auto del 2012, a sei anni di distanza dall'ultima volta.



Il sogno, neanche tanto velato, è quello di avere ancora l'occasione di guidare una F1: "Quando ho sentito il rombo del motore, ho riscoperto l'emozione di guidare una macchina di F1. Le sensazioni sono tornate velocemente, mi sono sorpreso di quanto in fretta ho ritrovato il feeling alla guida dell'auto".



L'aspetto fisico da non sottovalutare: "Ma ero preparato, mi sono allenato. La domanda di tutti, ma anche mia era se fossi ancora in grado di farlo. L'ho fatto per me stesso, per essere pronto nel caso in cui arrivi un'opportunità di guidare ancora una F1. Le gare mi sono mancate, ho passato tanti momenti difficili, ora ho nuovi obiettivi".