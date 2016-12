F1, Hamilton: "Questa pista mi si adatta, voglio vincere"

24 luglio 2015

Lewis Hamilton è affamato come sempre e lo si capisce dalle sue parole dopo il venerdì di libere ungheresi. "Non sto pensando ai record, voglio solo vincere. Questo è un circuito che si adatta a me voglio sfruttare questa particolarità. Finora è andato tutto bene. E' un circuito con molte curve lenti e una veloce, è impegnativo per le gomme e l'affidabilità. Mi sento fiducioso del nostro pacchetto", ha confermato.

Di umore diverso il suo compagno di squadra, Nico Rosberg. "E' stata una giornata un po' difficile, non ho trovato il giusto bilanciamento. Prima avevo troppo sovrasterzo, poi troppo sottosterzo, sono sempre rimasto un passo indietro. Ma per sabato riusciremo a ottimizzare tutto. Devo migliorare in qualifica, ma sul passo gara sono già meglio del mio compagno. Le Red Bull? Sono sorpreso, non so come abbiano fatto, ma sembrano andare bene", il suo commento.