F1, Hamilton pronto per il GP di Abu Dhabi: "Bellissimi ricordi qui, spero di vincere ancora"

24 novembre 2015

"Correre qui è davvero stupendo: la gara si svolge al tramonto e si conclude di notte, al buio e con il circuito tutto illuminato. Un Gran Premio davvero insolito, immagino sia molto bello da guardare in TV", ha commentato il pilota. Ma Yas Marina rappresenta per lui qualcosa di più: "L'anno scorso qui probabilmente ho vissuto il weekend più bello e intenso della mia vita. Non ho dormito molto per il troppo nervoso. Ma questa volta non c'è pressione, così sarò ben riposato pronto per fare bene. Un sacco di tifosi inglesi arrivano ad Abu Dhabi, quindi è come se fosse per me un'altra gara di casa".



Nonostante abbia già conquistato il titolo mondiale, Hamilton non si accontenta. Vuole ottenere un'altra vittoria per concludere al meglio una stagione davvero perfetta, che l'ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo: "Voglio vincere per la squadra e per i miei tifosi e mostrare loro la mia gratitudine per il grande sostegno avuto per tutto l'anno. Sarebbe il modo migliore per concludere una stagione incredibile".